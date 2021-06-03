Кубок «Карьялы». Россия сыграет с Финляндией. Видеотрансляция начнется в 19:30

Сборная России сыграет против команды Финляндии в матче первого этапа Евротура – Кубка «Карьялы».

Игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ». На Sports.ru будет доступна видеотрансляция, начало – в 19:30 по московскому времени.

Евротур

Кубок «Карьялы»

Положение команд: Швеция – 3 (1), Россия – 0 (0), Финляндия – 0 (0), Чехия – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Мичков, Аскаров и Воронков вошли в состав сборной России на Кубок «Карьялы»