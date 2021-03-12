Евролига. ЦСКА победил «Маккаби», УНИКС выиграл в гостях у «Панатинаикоса» и другие результаты

В четверг, 11 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоялись пять матчей.
Московский ЦСКА с минимальной разницей обыграл дома «Маккаби» (74:73), прервав пятиматчевую серию поражений во всех турнирах.
Казанский УНИКС в гостях выиграл у греческого «Панатинаикоса» (74:72).
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
- ЦСКА
- Лундберг (14), Боломбой (12), Швед (9 + 6 передач), Шенгелия (4), Курбанов (2) – старт; Григонис (10), Клайберн (7), Хэкетт (6), Фарид (6), Антонов (4).
- Дата проведения
- 11 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
- Црвена Звезда MTS
- Калинич (22), Добрич (8), Уолтерс (4), Кузмич (4 + 9 подборов), Давидовац (0) – старт; Иванович (14), Холлинз (6), Симонович (6), Лазич (5), Митрович (4).
- LDLC АСВЕЛ
- Окобо (16), Джонс (14), Фалль (11 + 10 подборов), Ховард (7), Каюди (6) – старт; Озетковски (7 + 7 подборов), Лакомб (6 + 7 подборов), Стразель (0), К. Адетокумбо (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Мэйкон (14), Папаяннис (14 + 17 подборов), Папапетру (10), Уайт (7), Бохоридис (0) – старт; Перри (10), Сент-Рос (9), Эванс (4), Флойд (2), Каселакис (2), Недович (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
- Альба
- да Силва (13), Ло (9), Эрикссон (8), Сикма (8), Олинде (2) – старт; Лэммерс (8), Делов (5), Блатт (3), Тиманн (3), Смит (2), Зусман (2), Шнайдер (0).
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
- Барселона
- Миротич (25 + 8 подборов), Лапровиттола (11), Калатес (9 + 7 передач), Шанлы (8), Хэйс (2) – старт; Дэвис (11), Йокубайтис (8), Курич (8), Шмитс (4 + 7 подборов), Мартинес (3), Кайседо (2), Ориола (2).
Положение команд: Милан Италия – 7-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-4, ЦСКА Россия – 5-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Бавария Германия – 3-5, Альба Германия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Баскония Испания – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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