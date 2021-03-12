Евролига. ЦСКА победил «Маккаби», УНИКС выиграл в гостях у «Панатинаикоса» и другие результаты

В четверг, 11 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоялись пять матчей.

Московский ЦСКА с минимальной разницей обыграл дома «Маккаби» (74:73), прервав пятиматчевую серию поражений во всех турнирах.

Казанский УНИКС в гостях выиграл у греческого «Панатинаикоса» (74:72).

Регулярный чемпионат

Положение команд: Милан Италия – 7-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-4, ЦСКА Россия – 5-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Бавария Германия – 3-5, Альба Германия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Баскония Испания – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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