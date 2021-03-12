Евролига. ЦСКА победил «Маккаби», УНИКС выиграл в гостях у «Панатинаикоса» и другие результаты

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В четверг, 11 ноября, в рамках очередной игровой недели Евролиги-2021/22 состоялись пять матчей. 

Московский ЦСКА с минимальной разницей обыграл дома «Маккаби» (74:73), прервав пятиматчевую серию поражений во всех турнирах.

Казанский УНИКС в гостях выиграл у греческого «Панатинаикоса» (74:72).

Евролига

Регулярный чемпионат

ЦСКА Россия  –  Маккаби Плейтика Израиль 74:73 (17:19, 22:19, 19:21, 16:14)
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Мегаспорт»
Онлайн матча
ЦСКА
Лундберг (14), Боломбой (12), Швед (9 + 6 передач), Шенгелия (4), Курбанов (2) – старт; Григонис (10), Клайберн (7), Хэкетт (6), Фарид (6), Антонов (4).
Маккаби Плейтика
Уильямс (20), Жижич (16), Уилбекин (9), Эванс (6), Тэйлор (4) – старт; Наннэлли (6), Соркин (5), Рейнольдс (4), Калояро (3), Зив (0).

Црвена Звезда MTS Сербия  –  LDLC АСВЕЛ Франция 73:67 (18:9, 15:23, 17:13, 23:22)
Дата проведения
11 ноября, 21.00, «Александар Николич Холл»
Онлайн матча
Црвена Звезда MTS
Калинич (22), Добрич (8), Уолтерс (4), Кузмич (4 + 9 подборов), Давидовац (0) – старт; Иванович (14), Холлинз (6), Симонович (6), Лазич (5), Митрович (4).
LDLC АСВЕЛ
Окобо (16), Джонс (14), Фалль (11 + 10 подборов), Ховард (7), Каюди (6) – старт; Озетковски (7 + 7 подборов), Лакомб (6 + 7 подборов), Стразель (0), К. Адетокумбо (0).

Панатинаикос OPAP Греция  –  УНИКС Россия 72:74 (15:15, 21:20, 18:19, 18:20)
Дата проведения
11 ноября, 22.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Мэйкон (14), Папаяннис (14 + 17 подборов), Папапетру (10), Уайт (7), Бохоридис (0) – старт; Перри (10), Сент-Рос (9), Эванс (4), Флойд (2), Каселакис (2), Недович (0).
УНИКС
Воронцевич (15), Браун (13 + 8 подборов), Хезоня (9), Браун (2 + 5 перехватов), Брэнтли (0) – старт; Кэнан (15), Джекири (8 + 9 подборов), Мэйо (7), Списсу (5), Узинский (0).

Альба Германия  –  Анадолу Эфес Турция 63:90 (21:20, 14:31, 12:19, 16:20)
Дата проведения
11 ноября, 22.00, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча
Альба
да Силва (13), Ло (9), Эрикссон (8), Сикма (8), Олинде (2) – старт; Лэммерс (8), Делов (5), Блатт (3), Тиманн (3), Смит (2), Зусман (2), Шнайдер (0).
Анадолу Эфес
Симон (18), Ларкин (8 + 6 передач), Брайант (2), Данстон (2), Синглтон (0) – старт; Мицич (19 + 9 передач), Пляйсс (16 + 8 подборов), Бобуа (9), Морман (9), Петрушев (7), Балбай (0), Андерсон (0).

Барселона Испания  –  Баскония Испания 93:67 (32:15, 23:16, 26:10, 12:26)
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Палау Блауграна»
Онлайн матча
Барселона
Миротич (25 + 8 подборов), Лапровиттола (11), Калатес (9 + 7 передач), Шанлы (8), Хэйс (2) – старт; Дэвис (11), Йокубайтис (8), Курич (8), Шмитс (4 + 7 подборов), Мартинес (3), Кайседо (2), Ориола (2).
Баскония
Инок (22 + 8 подборов), Гедрайтис (14), Грэйнджер (4), Фонтеккьо (4), Седекерскис (2) – старт; Костелло (8), Маринкович (4), Питерс (4), Болдуин (3), Куруц (2), Нноко (0).

Положение команд: Милан Италия – 7-1, Олимпиакос Греция – 6-2, Барселона Испания – 6-2, Реал Испания – 6-2, Маккаби Плейтика Израиль – 6-3, Виллербан Франция – 6-2, Зенит Россия – 5-3, Монако Монако – 4-4, ЦСКА Россия – 5-4, Фенербахче Турция – 3-5, Црвена Звезда Сербия – 3-5, Бавария Германия – 3-5, Альба Германия – 3-5, УНИКС Россия – 3-5, Баскония Испания – 3-5, Анадолу Эфес Турция – 2-6, Панатинаикос Греция – 2-6, Жальгирис Литва – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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