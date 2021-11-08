Реформы Хави в «Барсе»: вернул штрафы, приезд на тренировку за 1,5 часа до начала, поддержание имиджа

Новый главный тренер «Барселоны» Хави ввел ряд нововведений в режим команды.

В частности, игроки теперь должны приезжать на тренировку за полтора часа до ее начала, чтобы позавтракать, подготовиться к занятиям и выполнить индивидуальную работу. Члены тренерского штаба должны быть на базе за 2 часа до начала тренировки.

Игроки теперь должны есть на базе под контролем диетологов. Правильная диета должна помочь им избежать травм. Также Хави вернул систему штрафов за нарушения, которая была отменена после того, как клуб покинул . Сумма штрафов за повторные нарушения будет расти в геометрической прогрессии.

Игроки не должны задерживаться допоздна вне дома за 48 часов до игры. Эта мера введена для того, чтобы игроки подходили к игре в оптимальном физическом состоянии.

Также введен контроль занятий футболистов, не касающихся спорта. Если игроки хотят в свободное время отправиться далеко за пределы города, им потребуется разрешение от тренерского штаба.

Запрещены рискованные занятия. В частности, игроки не смогут заниматься серфингом или ездить на электровелосипеде. Такие занятия являются серьезными нарушениями контрактных обязательств.

Также игроки должны поддерживать хороший имидж и подавать пример людям.