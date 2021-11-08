Решение об использовании Fan ID примет правительство, а не лиги

Пресс-служба Министерства спорта России сообщила о том, правительство будет принимать решение о внедрении системы «паспорта болельщика» (Fan ID).

Ранее утверждалось, что лиги – , , – смогут сами решать, нужно ли вводить Fan ID или нет.

«Законопроект закрепляет за правительством Российской Федерации ряд полномочий, в том числе, по определению официальных спортивных соревнований, при посещении которых идентификация зрителей, участников официального спортивного соревнования, а также иных задействованных в их проведении лиц, с использованием персонифицированной карты является обязательной.

В соответствии с законопроектом роль единого оператора информационной системы идентификации болельщиков будет выполнять Минцифры России.

Порядок взаимодействия систем идентификации болельщиков и контроля доступа объектов спорта определяется Правительством Российской Федерации», – сообщила пресс-служба Минспорта.

Кроме того, организаторы соревнований смогут оказывать зрителям, имеющим персонифицированные карты, дополнительные услуги.

«Решение явно приняли в ФСБ». Отказ в FAN ID за митинги – уже в России