Мотта о 2:2 с «Венецией»: «Юве» должен был убивать игру. Нужно сделать шаг вперед и играть лучше»
Тиаго Мотта оценил ничью «Ювентуса» с «Венецией» (2:2) в Серии А.
«Мы не сыграли должным образом против хорошо оборонявшегося соперника. Нам однозначно нужно играть лучше.
Я уже говорил, что каждый матч – это другая игра, к Лиге чемпионов это не имело ни малейшего отношения, и мы не можем быть довольны качеством игры.
Нам нужно сделать шаг вперед. Мы открыли счет и должны были продолжать атаковать, создавать больше моментов и убивать игру. Мы этого не сделали и позволили сопернику вернуться в игру», – сказал тренер «Ювентуса» в эфире Sky Sport Italia.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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