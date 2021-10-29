«Россия почувствует себя в гостях у дьявола. У нас один вариант – победа». Ловрен о матче в Сплите

Защитник высказался о предстоящем матче между сборными Хорватии и России в квалификации ЧМ-2022.

– В отборочном цикле к ЧМ-2022 наступает кульминация. Все мысли уже о решающей игре Хорватия-Россия?

– Для начала мы должны полностью сконцентрироваться на игре с Мальтой. Думаю, что нас ждет непростой матч с этой командой. А после этого предстоит настоящий финал всего отборочного цикла.

Будет здорово увидеть моих друзей из России в Сплите, но я рассчитываю в этом матче на победу. Всех нас ждет большая игра – такой она окажется для обеих команд!

в ней для первого места в группе может хватить одного очка, нас же устроит только победа. Уверен, в продаже не останется ни одного билета и болельщики заполнят стадион на сто процентов.

– Не скучает ли сборная Хорватии и ее болельщики по легендарному стадиону «Максимир» в Загребе, на котором всегда была сумасшедшая атмосфера?

– Честно говоря, на стадионе в Сплите атмосфера мне нравится даже больше. Там вы почувствуете себя так, будто попали в гости к дьяволу. Это будет потрясающе!

– Примерно, как на «Энфилде» на домашних матчах «Ливерпуля», за который вы играли?

– Даже немного покруче! Нас ждет настоящий финал. нечасто играет в Сплите, поэтому я думаю, что люди с удовольствием придут на стадион и отдадут все силы и эмоции, чтобы поддержать нас. Это будет здорово!

– Будете ли вы болеть за Кипр в матче против России 11 ноября?

– Точно так же, как и в России в этот же день все будут болеть за Мальту в матче против Хорватии! Думаю, что и для России, и для нас игры против и Мальты не станут простыми.

Да, уже все говорят о нашей решающей встрече, но сейчас наши команды должны быть сконцентрированы на Кипре и Мальте соответственно.

– В случае победы России над Кипром и Хорватии над Мальтой, вашим соперникам в Сплите, как вы уже сказали, хватит и ничьей. В таком случае это «заведет» вас еще больше?

– Окажись мы сейчас на месте сборной России – все равно играли бы только на победу. Мы никогда не будем играть на ничью. При этом не думаю, что сборная России рассуждает иначе, что она в Сплите станет держать в голове турнирные расклады, а значит уповать на один балл. Она наверняка попробует создать голевые моменты у наших ворот.

Ну а для нас будет только один возможный вариант – победа. Но мы должны быть аккуратны и внимательны, ведь сборная России проводит хорошие контратаки. В любом случае, это будет трудный матч, – сказал Ловрен.

Россия сыграет с Хорватией в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.