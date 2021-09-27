Скабеева о ток-шоу «Есть тема!» на «Матч ТВ»: «Почему дегенерация? Попробовали скопировать лучшую политическую программу России»

Телеведущая Ольга Скабеева высказался о ток-шоу «Есть тема!», которое теперь выходит на телеканале «Матч ТВ».

Она отреагировала на реплику журналиста Олега Кашина, который, прикрепив ссылку на текст Sports.ru о новом шоу, написал: «Матч ТВ». Дегенерация».

Скабеева ответила: «Почему «Матч ТВ» – дегенерация, ну Олег? Народ попробовал скопировать программу «60 минут», которая, как известно, лучшая политическая на российском ТВ. И не только ваша любимая 😍 Пусть! Всем удачи».

, работающий в агенстве спортивной информации «Матч+», написал: «Ольга Владимировна, приходите на эфир в гости, обсудим все и Олега позовем ;))».

К обсуждению подключилась и заместитель гендиректора «Газпром-Медиа» : «Зовем всех – и Андрюшу Малахова, и Диму Борисова».

Затем Конов написал: «Здесь все, Ксения Анатольевна [Собчак], Гордон (Д[митрий] & А[лександр]), Шейнин ;)) Надеюсь, и Тина не пройдет мимо, и даже Стаса С. позвать можем, чтобы актерские байки добавили красок 😂».

«Обезьяну в зеркале увидишь». Я посмотрел новое ток-шоу «Матч ТВ», от которого неловко всем