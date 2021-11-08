Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Теги Йорди Кройфф Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Рамон Планес Матеу Алемани Футбол

Новый главный тренер «Барселоны» Хави провел первую тренировку.

41-летний каталонец и здоровые футболисты из тех, кто не уехал в свои сборные, начали подготовку к матчу Ла Лиги против «Эспаньола», который пройдет 20 ноября.

Перед тренировкой Хави пообщался с игроками и выступил с речью.

Базу «Барсы», чтобы поприветствовать нового тренера, посетили президент сине-гранатовых Жоан Лапорта, вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу Матеу Алемани, директор международного сектора Йорди Кройфф и технический секретарь Рамон Планес.

Фото: сайт «Барселоны»

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