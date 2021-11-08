Хави провел первую тренировку в «Барселоне»

Новый главный тренер «Барселоны» Хави провел первую тренировку.

41-летний каталонец и здоровые футболисты из тех, кто не уехал в свои сборные, начали подготовку к матчу против «Эспаньола», который пройдет 20 ноября.

Перед тренировкой Хави пообщался с игроками и выступил с речью.

Базу «Барсы», чтобы поприветствовать нового тренера, посетили президент сине-гранатовых , вице-президент Рафа Юсте, директор по футболу , директор международного сектора и технический секретарь .

Фото: сайт «Барселоны»

Мы встретили Хави на «Камп Ноу»: подписал контракт прямо на поле, обнялся с Лапортой, Пеп специально прилетел из Англии

Я буду болеть за «Барсу». Сомнений полно, но хочется, чтобы Хави построил нечто великое

Фото дня: Хави на поле «Камп Ноу». Его не было тут 6 лет