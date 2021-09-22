CAS перенес слушания по апелляциям Устюгова и Слепцовой на март 2022 года

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Спортивный арбитражный суд (CAS) перенес слушания по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой на решения IBU о дисквалификации на 15-17 марта 2022 года. 

Изначально слушания должны были пройти 14-15 октября. 

О дисквалификации Устюгова и Слепцовой IBU объявил в феврале 2020 года. 

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Слепцова была дисквалифицирована за использование остарина на 2 года с 11 февраля 2020-го, аннулированы все ее результаты в сезоне-2013/14. 

Двукратный олимпийский чемпион Устюгов был признан виновным в употреблении оксандролона и дисквалифицирован с 13 февраля 2020-го. Аннулированы все результаты экс-биатлониста с 27 августа 2013-го и до конца карьеры – весны 2014 года. 

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