Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией. Он тренируется со сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может принять участие в матчах против Уругвая и Бразилии в рамках отбора ЧМ-2022.
34-летний форвард, пропустивший два последних матча «ПСЖ», недавно прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам.
Как сообщает TYC Sports, медицинский штаб сборной разрешил Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября. Он также может выйти в стартовом составе или на замену в игре с Уругваем 13 ноября.
Месси продолжает восстановление после повреждений колена и задней поверхности бедра. «ПСЖ» выступал против вызова игрока в сборную.