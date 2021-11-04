Месси может сыграть с Уругваем и Бразилией. Он тренируется со сборной Аргентины

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может принять участие в матчах против Уругвая и в рамках отбора ЧМ-2022.

34-летний форвард, пропустивший два последних матча «ПСЖ», недавно прибыл в расположение национальной команды и приступил к тренировкам.

Как сообщает TYC Sports, медицинский штаб сборной разрешил Месси отыграть весь матч против Бразилии 17 ноября. Он также может выйти в стартовом составе или на замену в игре с 13 ноября.

Месси продолжает восстановление после повреждений колена и задней поверхности бедра. выступал против вызова игрока в сборную.