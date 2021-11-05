Месси частично работал в общей группе сборной Аргентины. Он сможет отыграть 90 минут с Бразилией

Теги ПСЖ Сборная Бразилии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу травмы Сборная Уругвая по футболу квалификация ЧМ-2022 Футбол

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к возвращению на поле после травмы.

Футболист сегодня частично тренировался в общей группе сборной Аргентины. Затем он выполнял упражнения отдельно от команды.

В тренерском штабе настроены оптимистично. Пока не решено, выйдет ли Месси в старте сборной Аргентины на матч с Уругваем, который состоится 13 ноября. Но против Бразилии 17 ноября Лионель будет готов провести на поле все 90 минут.

Напомним, что «ПСЖ» выступал против вызова игрока в сборную, ссылаясь на его травму.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные