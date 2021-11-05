Месси частично работал в общей группе сборной Аргентины. Он сможет отыграть 90 минут с Бразилией

Нападающий «ПСЖ» близок к возвращению на поле после травмы.

Футболист сегодня частично тренировался в общей группе сборной Аргентины. Затем он выполнял упражнения отдельно от команды.

В тренерском штабе настроены оптимистично. Пока не решено, выйдет ли Месси в старте сборной на матч с , который состоится 13 ноября. Но против 17 ноября Лионель будет готов провести на поле все 90 минут.

Напомним, что выступал против вызова игрока в сборную, ссылаясь на его травму.