Месси частично работал в общей группе сборной Аргентины. Он сможет отыграть 90 минут с Бразилией

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси близок к возвращению на поле после травмы.
Футболист сегодня частично тренировался в общей группе сборной Аргентины. Затем он выполнял упражнения отдельно от команды.
В тренерском штабе настроены оптимистично. Пока не решено, выйдет ли Месси в старте сборной Аргентины на матч с Уругваем, который состоится 13 ноября. Но против Бразилии 17 ноября Лионель будет готов провести на поле все 90 минут.
Напомним, что «ПСЖ» выступал против вызова игрока в сборную, ссылаясь на его травму.