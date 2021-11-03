Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра

Стала известна степень тяжести повреждения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
28-летний хавбек получил травму четырехглавой мышцы бедра на тренировке сборной Франции и покинул расположение команды.
Погба вернется в Манчестер, где пройдет более углубленное обследование.
Предварительный осмотр указывает на то, что футболист пропустит от 8 до 10 недель. Таким образом, Погба может уже не выйти на поле в этом году.
В этом сезоне Погба отдал 7 голевых передач в 9 матчах АПЛ. Его статистика – здесь.