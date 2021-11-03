Погба может пропустить 8-10 недель из-за травмы бедра

Стала известна степень тяжести повреждения полузащитника .

28-летний хавбек получил травму четырехглавой мышцы бедра на тренировке и покинул расположение команды.

Погба вернется в Манчестер, где пройдет более углубленное обследование.

Предварительный осмотр указывает на то, что футболист пропустит от 8 до 10 недель. Таким образом, Погба может уже не выйти на поле в этом году.

В этом сезоне Погба отдал 7 голевых передач в 9 матчах . Его статистика – здесь.