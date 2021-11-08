14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип

Российская фигуристка , которая тренируется в группе , исполнила на тренировке четверной флип.

Видео с прыжком фигуристки опубликовано в инстаграме команды Тутберидзе.

14-летняя Петросян в этом сезоне становилась победительницей и призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она – серебряный призер чемпионата России среди юниоров 2021 года.

Фигурное поколение, в котором у России нет конкурентов: 15 участников в финале Гран-при (две трети!)