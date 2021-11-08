14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке четверной флип.
Видео с прыжком фигуристки опубликовано в инстаграме команды Тутберидзе.
14-летняя Петросян в этом сезоне становилась победительницей и призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она – серебряный призер чемпионата России среди юниоров 2021 года.
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