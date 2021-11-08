14-летняя фигуристка группы Тутберидзе Аделия Петросян прыгнула на тренировке четверной флип

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Аделия Петросян Фигурное катание

Российская фигуристка Аделия Петросян, которая тренируется в группе Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке четверной флип. 

Видео с прыжком фигуристки опубликовано в инстаграме команды Тутберидзе. 

14-летняя Петросян в этом сезоне становилась победительницей и призером на этапах Гран-при среди юниоров. Также она – серебряный призер чемпионата России среди юниоров 2021 года. 

Фигурное поколение, в котором у России нет конкурентов: 15 участников в финале Гран-при (две трети!)

 
 
 
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Публикация от Teamtutberidze (@teamtutberidze_official)

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