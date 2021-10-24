Сульшер дал игрокам «МЮ» неделю выходных и улетел в Норвегию. В клубе удивлены

Игроки и сотрудники удивлены некоторыми решениями главного тренера .

В понедельник 48-летний специалист с семьей улетел в Норвегию на частном самолете. Перед этим тренер предоставил игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных.

Такое решение Сульшера удивило игроков и сотрудников клуба. В команде его называют «неожиданным».

В понедельник защитник прибыл на базу «МЮ», чтобы пройти медицинские процедуры, а нападающий , отказавшийся от вызова в сборную Англии, должен тренироваться, чтобы набирать форму.

Всех остальных игроков «МЮ» не было на базе с субботы.