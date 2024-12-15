Гасперини об 1:0 с «Кальяри»: «Будь «Аталанта» эффективнее в атаке, мы бы меньше мучились. Если хотим остаться наверху, нужно прибавлять» 

Джан Пьеро Гасперини высказался после победы над «Кальяри» (1:0) в Серии А.

«У меня очень конкурентная команда, которой порой удается отрабатывать за других, когда кто-то выпадает из игры. Но если мы хотим остаться там, где находимся в таблице [на первом месте] – нужно прибавлять.

Если и упрекать команду в чем-то, то в недостатке эффективности в атаке. Будь по-другому, мы бы меньше мучились. К счастью, у нас есть опытные бойцы, которые готовы обороняться в таких матчах, даже когда кто-то выпадает», – сказал тренер «Аталанты».