ЭСК рассмотрит удаление Клаудиньо в матче с «Уралом»

ЭСК РФС рассмотрит эпизод с удалением полузащитника за фол против защитника в матче 14-го тура против (0:0).

Напомним, на матче работала бригада арбитров во главе с Игорем Паниным.

Комиссия будет опираться на похожие моменты, случавшиеся ранее. В частности, внимание обратят на столкновения Романа Еременко и Ильи Кухарчука («Ростов» – «Урал» – 29-й тур РПЛ сезона-2020/21), Дмитрия Скопинцева и Эмилиано Ригони («Динамо» – «Зенит» – 5-й тур РПЛ сезона-2020/21), Уэстона Маккенни с Клаудиньо («Зенит» – «Ювентус» – 3-й тур ЛЧ сезона-2021/22).

Напомним, Скопинцев был удален за фол на Ригони в августе 2020 года. Прямая красная карточка затем была отменена решением КДК РФС, и футболист смог сыграть в следующем туре.

Ранее стало известно, что «Зенит» обратился в ЭСК по поводу момента с участием Клаудиньо.

«Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород». Клаудиньо в 13 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.