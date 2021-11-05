Итальянский тренер Магри: «Россия мало заботится о том, кто из фигуристок победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения»

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри поделился мнением о российских фигуристках.

– Что скажете о феномене российских фигуристок? Кто вам больше всего импонирует?

– Я фанат всех девушек. Но я невероятно сильно люблю . Может, технически она не самая лучшая, но то, что она делает на данный момент, просто поражает. Снимаю шляпу, для меня она номер один.

Остальные – молодые девушки, иногда им не хватает душевности, но они хорошие и работоспособные. Но не могу сказать, что влюблен в их программы. Я скучаю по , которая была здесь на Гран-при, , Мишель Кван, ... Скучаю по харизме женщин, которые постарше.

Эти девочки – они еще не развиты как женщины, чтобы полностью выражать свои эмоции. Надеюсь, что некоторые из них смогут выступать до того возраста, когда повзрослеют и по-женски смогут это выразить. Надеюсь на это во имя фигурного катания и для болельщиков.

Иначе есть риск для самой России, потому что в такой ситуации теряется множество талантливых спортсменок. Если девушке исполняется 16 лет, а у нее нет контента для попадания на , то она перестает кататься. Это очень сложно. Существует риск, что перестанут появляться кумиры, а ведь именно они побуждают детей кататься на коньках.

Спортсмены, которые приобрели опыт, сменили тренера, программу, хореографа, решились на совместную работу с танцором балета, они интереснее публике и у них богаче путь в спорте.

– Но разве в спорте не главное – победа?

– Результат важен, но есть и обратная сторона. Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения.

Но фигуристки похожи на вино, с возрастом они становятся только лучше. И если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть. Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки.

Очень уважаю Этери (Тутберидзе) и всю ее группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки все еще выступали, чтобы мы смогли увидеть, чего они добились и куда дошли, – сказал Магри.

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