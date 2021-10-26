Карпин о вакцине в сборной: «Кто-то не хочет, кто-то боится – антипрививочники. Привито процентов 70»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о ситуации с вакцинацией от коронавируса в команде.

– Как вы относитесь к идее ввести обязательную вакцинацию? Как относятся к вакцине в сборной?

– По-разному относятся. Кто-то привитый, кто-то нет, кто-то не хочет, кто-то боится. Так же, как и население нашей страны – кто-то за, кто-то против.

Я за то, чтобы прививаться. Но заставить или нет – не мой вопрос.

– Сколько процентов в сборной привито?

– Процентов 70. Кому-то надо будет прививаться еще.

– А те, кто не привились – почему?

– Антипрививочники. Не знаю, – сказал Карпин.