«Бавария» не подпишет форварда зимой: «Мы не машинка для печати денег. У нас достаточно качества, чтобы забивать и без Кейна»
В «Баварии» заявили, что не подпишут форварда зимой.
– Подпишет ли «Бавария» резервного нападающего в январе?
– Нет. У нас глубокий состав, который обладает достаточным качеством для достижения поставленных целей. «Бавария» – это не машинка для печати денег.
Это правда, что у нас серьезные [финансовые] результаты, но это потому, что мы всегда мыслим с позиции экономии. Мы не говорим, что нам не хватает одного игрока, поэтому мы потратим сумму Х. А нападающие стоят денег.
– Зависит ли «Бавария» от Кейна?
– В такой игре, как сегодня, можно сказать, что он принес бы нам пользу («Бавария» проиграла «Майнцу» 1:2 – Sports). Но у нас все еще достаточно качества, чтобы забивать голы даже без Харри. Мы показали это в последние несколько недель, – сказал директор «Баварии» Макс
Опубликовано: Sports
Источник: Bayern & Germany
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