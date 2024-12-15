«Бавария» не подпишет форварда зимой: «Мы не машинка для печати денег. У нас достаточно качества, чтобы забивать и без Кейна»

В «Баварии» заявили, что не подпишут форварда зимой.

– Подпишет ли «Бавария» резервного нападающего в январе?

– Нет. У нас глубокий состав, который обладает достаточным качеством для достижения поставленных целей. «Бавария» – это не машинка для печати денег.

Это правда, что у нас серьезные [финансовые] результаты, но это потому, что мы всегда мыслим с позиции экономии. Мы не говорим, что нам не хватает одного игрока, поэтому мы потратим сумму Х. А нападающие стоят денег.

– Зависит ли «Бавария» от Кейна?

– В такой игре, как сегодня, можно сказать, что он принес бы нам пользу («Бавария» проиграла «Майнцу» 1:2 – Sports). Но у нас все еще достаточно качества, чтобы забивать голы даже без Харри. Мы показали это в последние несколько недель, – сказал директор «Баварии» Макс