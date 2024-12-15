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Колосков про РПЛ: «Впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это мое мнение. Ни одна команда не стала открытием или сюрпризом»

Вячеслав Колосков критично высказался о Мир РПЛ.

«К сожалению, ни одна команда не стала открытием или сюрпризом. Мы всегда ждем сенсаций, новых футбольных звезд, но не в этот раз. Не скажу, что совсем все блекло, были неплохие матчи, но впечатление посредственное. Никого не хочу обижать, но это мое мнение. 

«Локомотив» не удивил. Были отдельные неплохие и вдохновенные игры, но в основном все на среднем уровне. ЦСКА укреплялся сильно, но нет. «Динамо» — нет, хоть и играют в красивый футбол.

В последних трех турах «Ростов» хорошо выглядел, на них приятно было смотреть. В основном РПЛ — это борьба, борьба и еще раз борьба», – заявил почетный президент РФС.

Опубликовано: Sports
Источник: Legalbet
logoВячеслав Колосков
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoРостов
logoЛокомотив
logoРФС
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