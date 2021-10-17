«Спартак» не предлагал Кутепову новый контракт. Его агент уже ищет новый клуб

Защитник Илья Кутепов может покинуть в ближайшее время.

Московский клуб не предлагал 28-летнему футболисту новый контракт. Срок действующего соглашения россиянина с красно-белыми истекает 30 июня 2022 года.

В зимнее трансферное окно Кутепов может уйти из «Спартака». Его агент уже ищет новый клуб, зимой защитник рассмотрит полученные предложения, пишет «РБ-Спорт».

Сейчас Кутепов зарабатывает в «Спартаке» около 2,3 млн евро в год. Он выступает за клуб с 2012 года.

В этом сезоне игрок провел за московский клуб 4 игры во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Еще два матча Кутепов отыграл за «Спартак-2» в Олимп-ФНЛ. Его статистика – здесь.