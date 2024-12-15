Яковлев о «Спартаке»: «Не лучший вариант, что сезон ушел на паузу. Фантастическая форма атакующих хавбеков и форвардов. Есть шанс побороться за чемпионство» 

Павел Яковлев оценил шансы «Спартака» на чемпионство в Мир РПЛ.

После 18 туров красно-белые занимают в таблице 3-е место, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.

«Последние игры показали, что красно-белые включились в борьбу за чемпионство. Я думаю, для всех болельщиков, для самих футболистов не самый лучший вариант, что сейчас сезон ушел на зимнюю паузу. Если бы «Спартак» сейчас продолжил сезон, то был бы реальный шанс. В принципе, он и есть — побороться за чемпионство.

При таком состоянии, в котором «Зенит» провел концовку этой части чемпионата, конечно, у «Спартака» будут все шансы побороться за первое место. Фантастическая форма атакующих полузащитников и нападающих. Игра действительно радует, и результаты есть», — сказал бывший футболист «Спартака ».