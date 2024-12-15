Анчелотти о том, что у вратаря «Райо» сводило ногу: «Может, ему нужно принимать больше калия?»
Карло Анчелотти пошутил насчет голкипера «Райо Вальекано» после матча Ла Лиги (3:3).
По ходу игры Аугусто Баталья несколько раз падал на газон, у него сводило ногу, из-за чего вратарь жаловался резервному арбитру.
«Ничего страшного. Может быть, ему нужно принимать больше калия?» — рассмеялся тренер «Реала».
Дикая заруба с «Райо»! «Реал» превратил 0:2 в 3:2 – и все равно не удержал победу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Managing Madrid
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