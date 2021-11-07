Слуцкая о мужской художественной гимнастике: «Не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину. Я этого не понимаю»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию поделилась мнением о мужской художественной гимнастике.

В июле олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка раскритиковала испанского гимнаста Кристофера Бенитеса, а сам спортсмен посчитал, что слова россиянки – неприемлемы.

– Для нас это непривычно. Потому что художественная гимнастика испокон веков была спортом для красивых, хрупких, эстетичных девочек. Если бы у мужчин был бы другой костюм, если бы не было подражания женской гимнастике, то это воспринималось бы по-другому. Но когда мальчик выходит в юбке...

– Он не в юбке, он в купальнике.

– Ну это кошмар. Если он нарядится в брюки, майку или футболку, если бы не брал ленточку женскую в руки...

– А почему она женская-то? Это просто ленточка. А в танцах на льду мужики вон идут в люрексе.

– Ну вы еще мне про балет скажите, что у них трико в обтяжку. Балет – это классика! Невозможно сравнить Большой театр с художественной гимнастикой. Это абсурд! Я не хочу видеть мужчину, который пытается быть похожим на женщину.

– А я не хочу видеть баб в футболе. Не хочу видеть баб в боксе.

– В футбол играют все! Сколько лет тяжелой атлетикой женщины занимаются? Если бы этот испанец вышел в брюках и майке... Придумали бы для мужчин какие-то свои предметы!

– Женщины крутят над головой ядро, метают диск...

– Так сколько лет они метают?

– Ну лет сорок.

– Ну вот через сорок лет, может, мы и привыкнем к мужчине в трусах и с лентой. А сейчас я этого не понимаю! Я не против, пускай, но давайте не путать божий дар с яичницей. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина – женщиной, – рассказала Слуцкая.

«Можно забыть, что я это видела?!» Татьяна Навка напала на мужскую художественную гимнастику – и все взорвались