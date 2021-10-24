Экс-скаут «Зенита»: «Джикия – самый большой просчет. Я был неправ»

Экс-начальник отдела молодежного скаутинга «Зенита» Армен Маргарян вспомнил, как клуб решил не подписывать защитника Георгия Джикию, перешедшего затем в «Спартак».
– У вас просчеты были?
– Конечно. Самый большой из них – Джикия.
Когда меня попросили характеристику по нему, я не сильно следил за «Амкаром» – больше был сфокусирован на международной селекции (впрочем, там так никого и не купили – только продали Халка, Витцеля и Гарая). Решение нужно было принимать в цейтноте, я уделил ему достаточно много времени и зарубил.
Четко помню все свои доводы. Уже когда Георгий перешел в «Спартак», я осознал, как был неправ. Джикия был самым сильным защитником из доступных на российском рынке тогда, да еще с такими скоростными данными и левой ногой.
Очень бы помог «Зениту». Но справедливости ради: моя точка зрения совпала с мнением коллег, которые его тогда вели, – сказал Маргарян.
Джикия перешел из «Амкара» в «Спартак» в декабре 2016 года.