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    НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Юта» – «Атланту», «Клипперс» – «Портленд»

    Теги результаты Атланта Клипперс Милуоки Филадельфия Портленд НБА Юта Баскетбол

    Во вторник, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

    «Филадельфия» на своей площадке примет действующего чемпиона «Милуоки».

    «Юта» встретится дома с «Атлантой», «Клипперс» – с «Портлендом».

    НБА

    Регулярный чемпионат 

    Филадельфия – Милуоки
    Дата проведения
    10 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Юта – Атланта
    Дата проведения
    10 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
    Онлайн матча

    Клипперс – Портленд
    Дата проведения
    10 ноября, 06.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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