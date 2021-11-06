НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Юта» – «Атланту», «Клипперс» – «Портленд»

Во вторник, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.
«Филадельфия» на своей площадке примет действующего чемпиона «Милуоки».
«Юта» встретится дома с «Атлантой», «Клипперс» – с «Портлендом».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 10 ноября, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 10 ноября, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Дата проведения
- 10 ноября, 06.00, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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