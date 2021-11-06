НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Юта» – «Атланту», «Клипперс» – «Портленд»

Во вторник, 9 ноября, в рамках регулярного чемпионата юбилейного 75-го сезона НБА пройдут три матча.

на своей площадке примет действующего чемпиона .

«Юта» встретится дома с «Атлантой», – с .

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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