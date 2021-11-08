Сульшера поддерживает большинство боссов «МЮ». Переговоров с другими тренерами нет

Руководство не планирует увольнять с поста главного тренера команды.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, большинство членов совета директоров «МЮ» поддерживает норвежца.

Изменить ситуацию личным вмешательством может лишь совладелец «МЮ» , но от него пока не поступало никаких сигналов.

Прошло три дня после поражения в манчестерском дерби, но «Юнайтед» до сих пор не контактировал с другими тренерами. Сейчас у клуба нет переговоров ни с кем.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» проиграл 6 из 12 последних матчей. Команда занимает 6-е место в таблице , на 5 очков отставая от четвертого места и на 9 – от первого.

Сульшер дал игрокам «МЮ» неделю выходных и улетел в Норвегию. В клубе удивлены