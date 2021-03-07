Джеррард возглавит «Астон Виллу» к пятнице. Он станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард высшая лига Шотландия Рейнджерс Астон Вилла премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард может возглавить «Астон Виллу».

Экс-полузащитник «Ливерпуля» готов принять предложение от «Астон Виллы», он возглавит команду к пятнице. Бирмингемский клуб близок к согласованию размера компенсации с «Рейнджерс».

Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Астон Виллы». Однако он соглашается на переход в этот клуб не из-за денег, пишет глава спортивного отдела журнала The Economist Хамиш Азул.

С 2017 по 2018 год Джеррард работал с командой «Ливерпуля» в возрасте до 19 лет. В 2018-м он возглавил «Рейнджерс» и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.

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