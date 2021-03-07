Джеррард возглавит «Астон Виллу» к пятнице. Он станет самым высокооплачиваемым тренером в истории клуба

Главный тренер «Рейнджерс» может возглавить .

Экс-полузащитник «Ливерпуля» готов принять предложение от «Астон Виллы», он возглавит команду к пятнице. Бирмингемский клуб близок к согласованию размера компенсации с .

Джеррард станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Астон Виллы». Однако он соглашается на переход в этот клуб не из-за денег, пишет глава спортивного отдела журнала The Economist Хамиш Азул.

С 2017 по 2018 год Джеррард работал с командой в возрасте до 19 лет. В 2018-м он возглавил «Рейнджерс» и стал с командой чемпионом Шотландии в сезоне-2020/21.