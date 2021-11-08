Рио Фердинанд: «Сульшер мог бы уйти из «МЮ» с высоко поднятой головой. Самое время передать эстафету»

Бывший защитник поделился мнением о главном тренере команды .

«Я не думаю, что мы сможем побороться за что-то в лиге в этом сезоне.

Каждую неделю я смотрю на нашу команду и думаю, что же мы будем делать в плане тактики? Я не вижу какой-либо философии или индивидуальности в игре «МЮ». Я в растерянности смотрю на команду.

В глубине души я всегда был немного скептически настроен по поводу того, сможет ли Оле сделать нас чемпионами? Я не был уверен, что он сможет это сделать.

Но анализируя выступления команды, которую собрал Оле к старту этого сезона, ее выступление в этом сезоне, я считаю, что сейчас самое время передать эстафету кому-то, кто бы мог принять «Манчестер Юнайтед».

И сейчас Оле мог бы уйти с высоко поднятой головой. Потому что, если взглянуть на то, где он принял нас и куда привел перед стартом нынешнего сезона, это было позитивно.

Когда я смотрю на нашу команду, чувствую, что игроки не боятся тренера – интенсивность не та, они не бегают и иногда сами себя травмируют во время матчей. Я смотрю на это как на неуважение к тренеру, почти как: «Я не боюсь его».

Каждый великий тренер, добившийся успеха или выигравший что-то, обладал чем-то, что внушало страх. Гвардиола, Клопп и Тухель сейчас, Фергюсон – в мое время, из «Арсенала», Венгер – у всех было что-то вроде: «Если ты не делаешь того, что я говорю, ты не следуешь правилам, поэтому возвращаешься на лавку, сидишь и наблюдаешь». Я не вижу этого страха в «МЮ», – сказал Фердинанд в своем подкасте Five with Vibe.

Сейчас манчестерский клуб занимает 6-е место в таблице Премьер-лиги. «МЮ» отстает от лидирующего «Челси» на 9 очков, а от 4-го места – на 5.

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» после 4 матчей занимает 1-е место в группе F, набрав 7 очков и опережая «Вильярреал», у которого столько же баллов, по дополнительным показателям.