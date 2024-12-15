«Файзуллаев уже все доказал в России. Пришло время покорять Европу». Ирисметов о хавбеке ЦСКА

Жафар Ирисметов считает, что Аббос Файзулаев смог бы заиграть в Европе.

21-летний полузащитник ЦСКА второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана.

«Аббос уже два года играет на уровне, награда заслуженная. Есть у нас еще Абдукодир Хусанов, который выступает в «Лансе». Жалко, что нельзя сразу двоим выдать эту награду.

Понятно, что атакующие игроки чаще получают подобное признание. Они оба молодые, так что в ближайшие годы будут между собой разыгрывать звание лучшего игрока страны.

Что касается Аббоса, он уже влияет на результат в ЦСКА , вносит огромный вклад в победы, особенно если у команды не идет игра. Наверное, пришло время двигаться дальше, покорять Европу. В России он все уже доказал.

Возможно, я бы посоветовал ему остаться в России еще на год, но есть проблема — отсутствие еврокубков. Это мешает ему развиваться. Поэтому стоит поменять обстановку, поехать туда, где будет возможность выступать на международной арене», – сказал бывший нападающий «Спартака».