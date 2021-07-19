ЦСКА ищет форварда и центрального защитника. Березуцкий недоволен Чаловым

намерен подписать нападающего и центрального защитника в зимнее трансферное окно.

Главный тренер армейцев недоволен игрой и хочет, чтобы в команде появился новый забивной нападающий, сообщает журналист Иван Карпов.

Кроме того, ЦСКА намерен приобрести центрального защитника, так как Бруно Фукс подвержен травмам, родная позиция Яки Бийола – в полузащите, а Виктор Васин часто ненадежен.

В этом сезоне Чалов провел 16 матчей за ЦСКА во всех турнирах. На его счету 3 гола и 5 результативных передач.

Полная статистика 23-летнего футболиста доступна здесь.