«Зенит» оспорит удаление Клаудиньо в игре с «Уралом» в ЭСК РФС

«Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС и попробует оспорить удаление полузащитника в игре 14-го тура с (0:0) за фол против защитника .

подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК.

Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.

Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник .

Напомним, защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был удален за фол на вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года. Прямая красная карточка затем была отменена решением КДК РФС, и футболист смог сыграть в следующем туре.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород». Клаудиньо в 13 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.