«Зенит» оспорит удаление Клаудиньо в игре с «Уралом» в ЭСК РФС

Теги Зенит премьер-лига Россия дисквалификации Урал Клаудиньо Родригес Арсен Адамов ТАСС ЭСК РФС Футбол

«Зенит» обратится в экспертно-судейскую комиссию РФС и попробует оспорить удаление полузащитника Клаудиньо Родригеса в игре 14-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) за фол против защитника Арсена Адамова.

«Зенит» подаст протест на прямую красную карточку Клаудиньо в ЭСК.

Указано, что Клаудиньо изначально пытался сыграть в мяч, делая подкат спереди, и цели сыграть грубо он не преследовал.

Скорее всего, комиссия будет рассматривать прецеденты, которые уже были ранее», – сообщил источник ТАСС.

Напомним, защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев был удален за фол на вингере «Зенита» Эмилиано Ригони в августе 2020 года. Прямая красная карточка затем была отменена решением КДК РФС, и футболист смог сыграть в следующем туре.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

«Зенит» 19 ноября примет «Нижний Новгород». Клаудиньо в 13 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи.

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