Морьентес о 3:3 «Реала» с «Райо»: «Проблема по-прежнему в обороне, ее нужно укреплять. «Мадрид» забил 3 гола, но не выиграл матч, – справедливый результат»

Фернандо Морьентес высказался о проблемах в обороне «Реала».

Вчера мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано » (3:3) в 17-м туре Ла Лиги .

«Я думаю, что это справедливый результат, исходя из того, что мы смогли увидеть от обеих команд.

Я вижу трудности в том, что «Реал Мадрид », забив три гола, не выиграл матч. О чем это говорит? Проблема по-прежнему заключается в обороне.

Не знаю, касается ли это вратаря, но действительно думаю, что линия обороны могла бы сыграть лучше. Есть игроки, которые находятся не на своем месте, как Тчуамени или Вальверде. И мне кажется, что нужно укреплять оборону», – сказал экс-форвард «Реала».