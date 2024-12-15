Морьентес о 3:3 «Реала» с «Райо»: «Проблема по-прежнему в обороне, ее нужно укреплять. «Мадрид» забил 3 гола, но не выиграл матч, – справедливый результат»
Фернандо Морьентес высказался о проблемах в обороне «Реала».
Вчера мадридцы сыграли вничью с «Райо Вальекано» (3:3) в 17-м туре Ла Лиги.
«Я думаю, что это справедливый результат, исходя из того, что мы смогли увидеть от обеих команд.
Я вижу трудности в том, что «Реал Мадрид», забив три гола, не выиграл матч. О чем это говорит? Проблема по-прежнему заключается в обороне.
Не знаю, касается ли это вратаря, но действительно думаю, что линия обороны могла бы сыграть лучше. Есть игроки, которые находятся не на своем месте, как Тчуамени или Вальверде. И мне кажется, что нужно укреплять оборону», – сказал экс-форвард «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Cope
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