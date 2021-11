Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи. Принц Уильям наградил игрока «МЮ»

Нападающий Маркус Рэшфорд официально стал кавалером Ордена Британской империи.

Форвард еще в октябре 2020 года был отмечен за кампанию по бесплатному питанию для детей.

Сегодня Принц Уильям, наследник британского престола, провел церемонию вручения наград в Виндзорском замке.

24-летний англичанин и его мать Мелани, в честь которой назвали склад продовольственного банка за ее работу в области искоренения продовольственной бедности, посетили это мероприятие.

A shining example to all of us 🌟



Dr Marcus Rashford MBE everybody 🎖👏#MUFC pic.twitter.com/dEVSzr1p8l