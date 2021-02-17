Рэшфорд стал кавалером Ордена Британской империи. Принц Уильям наградил игрока «МЮ»

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд официально стал кавалером Ордена Британской империи.

Форвард сборной Англии еще в октябре 2020 года был отмечен за кампанию по бесплатному питанию для детей.

Сегодня Принц Уильям, наследник британского престола, провел церемонию вручения наград в Виндзорском замке.

24-летний англичанин и его мать Мелани, в честь которой назвали склад продовольственного банка за ее работу в области искоренения продовольственной бедности, посетили это мероприятие.

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