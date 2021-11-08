«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего хавбека Медину. Аргентинский клуб хочет 13 млн (El Entrasigente)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Сборная Аргентины по футболу Бока Хуниорс возможные трансферы Кристиан Медина Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Бока Хуниорс» Кристианом Мединой, сообщает El Entrasigente.

Утверждается, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 19-летнего игрока около 6,5 миллионов евро. «Бока» отклонила это предложение, так как хочет получить за игрока не менее 13 млн.

В ближайшее время «Зенит» может сделать улучшенное предложение, так как к Медине есть интерес и от других европейских клубов.

Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь. Недавно он получил вызов в сборную на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022. 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные