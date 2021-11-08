«Зенит» предложил «Боке» 6,5 млн евро за 19-летнего хавбека Медину. Аргентинский клуб хочет 13 млн (El Entrasigente)

интересуется полузащитником , сообщает El Entrasigente.

Утверждается, что клуб из Санкт-Петербурга предложил за 19-летнего игрока около 6,5 миллионов евро. «Бока» отклонила это предложение, так как хочет получить за игрока не менее 13 млн.

В ближайшее время «Зенит» может сделать улучшенное предложение, так как к Медине есть интерес и от других европейских клубов.

Со статистикой аргентинца можно ознакомиться здесь. Недавно он получил вызов в сборную на ноябрьские матчи квалификации ЧМ-2022.