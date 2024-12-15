Пеп не жалеет, что продлил контракт с «Сити»: «Я бы спал еще хуже, чем сейчас. Точно не уйду, когда мы в таком положении. Я был лучшим с этим клубом и никогда этого не забуду»
Испанец подписал новое соглашение до лета 2027 года.
«Абсолютно нет. Я буду жалеть, если уйду сейчас. Я бы спал еще хуже, чем сейчас. Для меня невозможно оставить ситуацию такой, какая она есть сейчас.
Они могут уволить меня. Это может произойти, если мы продолжим в том же духе, но я точно не уйду сейчас. Если мой босс, Хальдон [Аль Мубарак], не доволен мной, они могут это сделать, но без шансов, что я уйду, когда мы в таком положении.
Когда я почувствую, что пришло время уйти, я сделаю это. У меня нет цели сделать мою жизнь и мой путь здесь совершенно другими. Это невозможно.
Если я уйду завтра или немного позже... Я был лучшим с этим клубом. Я никогда, никогда, никогда этого не забуду. Я не собираюсь ждать, пока выиграю еще одну Премьер-лигу или Лигу чемпионов, нет», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».
Пеп о проблемах со сном и пищеварением на фоне результатов «Ман Сити»: «Я в порядке. В работе мы всегда хотим сделать все возможное»
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