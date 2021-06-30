Трусова, Ханю, Теннелл гарантированно пропустят Финал Гран-при. ISU не намерен менять правила отбора

Международный союз конькобежцев ( ) не будет менять правила отбора в финал взрослой серии Гран-при по фигурному катанию этого сезона.

Это означает, что бронзовый призер ЧМ-2021 россиянка гарантированно пропустит финал Гран-при.

Согласно регламенту, для отбора в финал серии фигуристам нужно выступить на двух этапах, за которые начисляются очки в соответствии с занятыми местами. По итогам этапов будет сформирован список из шести спортсменов, набравших наибольшее количество очков.

Трусова выступила только на одном этапе – Skate America, где одержала победу, выступая с травмой ноги. Вторым этапом для Трусовой должен был стать NHK Trophy в Японии, но по рекомендации врачей она пропускает его.

В текущем сезоне с этапов Гран-при по состоянию здоровья снимались также японка , американка , двукратный олимпийский чемпион из Японии Юдзуру Ханю.

Финал Гран-при пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря.

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