«Барса» облажалась с «Сельтой», а «Реал» ушел в отрыв, ЦСКА разгромлен в Сочи, «Сити» сильнее «МЮ», триумф наших фигуристок, Медведев в финале «Мастерса» и другие новости

1. «Барса» отпраздновала долгожданное возвращение Хави чудовищным фэйлом в Виго. Складывалось все лучше некуда – уже к 35-й минуте каталонцы вели у «Сельты» 3:0. Но затем посыпались новые травмы, соперник пришел в себя, сократил отставание в счете и на 96-й минуте ушел от поражения. Видимо, все было настолько грустно, что Коутиньо отказался выходить на замену. Преимущество в три гола «Барса» упустила в матче Ла Лиги впервые за 23 года, в чемпионате команда не побеждает четыре матча кряду. Хави, к счастью для него, вчера на игре не присутствовал, но скоро ему со всем этим разбираться.

Таким подарком сине-гранатовых не мог не воспользоваться «Реал», обыгравший «Райо». Бензема продолжает штамповать голы, Анчелотти одержал 100-ю победу с «Мадридом». «Реал» вскочил на первое место и оторвался от «Барселоны» уже на 10 очков. Остальные результаты Ла Лиги смотрите здесь.

2. ЦСКА провалился в Сочи – 1:4. Уже к 16-й минуте армейцы горели 0:3, особенно приложился Кассьерра, набравший 2+2 по системе «гол+пас» – самое время получше узнать этого парня. Для ЦСКА это крупнейшее поражение в сезоне, статистика против «Сочи» для ЦСКА удручающая.

«Краснодар» проиграл «Динамо» (0:1), потерпев третье поражение подряд, «Крылья» уверенно разобрались с «Химками» (3:0). Все результаты дня в РПЛ вы найдете здесь.

3. «Ман Сити» победил «МЮ» на «Олд Траффорд», выиграв в дерби в чемпионате впервые за 2,5 года. Команда Сульшера лишь раз пробила в створ, однако Оле считает, что еще может все исправить. Для «горожан» это рекордная 8-я победа на стадионе «Юнайтед» в АПЛ, причем 4 из них случились при Пепе.

«Челси» упустил победу в игре с «Бернли» в концовке и потерял очки впервые с сентября. Отрыв от «Сити» сократился, сегодня еще ближе может подобраться «Ливерпуль». «Норвич» одержал первую победу, но все равно уволил тренера, «Ньюкасл» остается единственным клубом, который еще ни разу не выиграл. Все результаты АПЛ – здесь.

4. Российские фигуристки триумфально выступили на Гран-при Италии. Победу одержала Анна Щербакова, чисто исполнившая произвольную программу с четверным флипом и личным рекордом. Кто-то, может, уже списал Аню, но этот прокат вернул ей веру в себя. Второе место у Майи Хромых, прыгнувшей два четверных тулупа. Татьяна Тарасова довольна, но ждет большего.

В мужском катании второе место взял Михаил Коляда, уступивший Юме Кагияме из Японии. В танцах на льду бронзу завоевали Александра Степанова и Иван Букин, третье место также заняли Юлия Артемьева и Михаил Назарычев в парном катании.

5. Даниил Медведев уничтожил Александра Зверева и второй год подряд пробился в финал «Мастерса» в Париже. Впереди – Новак Джокович, который гарантированно будет первой ракеткой мира по итогам года – в рекордный седьмой раз.

6. Россия выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу, победив в финале Иран, и установила рекорд по числу титулов.

7. Еще один успех в теннисе – сборная России выиграла Кубок Билли Джин Кинг впервые с 2008 года.

8. «Ювентус» в концовке дожал «Фиорентину» (1:0), выиграв в Серии А впервые за четыре матча. «Аталанта» победила «Кальяри», Миранчук опять остался на скамейке.

9. НХЛ. «Миннесота» одолела «Питтсбург» (5:4 Б), Капризов набрал 2 (1+1) очка. «Коламбус» был сильнее «Колорадо» (4:2), Чинахов сделал 2 голевые передачи, набрав первые очки в лиге.

«Айлендерс» переиграли «Виннипег» (2:0), Сорокин сыграл на ноль в 3-й раз за сезон. Все результаты дня – здесь.

10. «Галатасарай» подал протест на результат матча с «Локомотивом» из-за двух желтых карточек Живоглядова. Судя по всему, судья просто продублировал одно предупреждение, юрист считает, что шансов у турок не много.

11. В КХЛ «Северсталь» одержала девятую победу подряд, обыграв «Магнитку», покер Уила принес «Ак Барсу» победу над «Автомобилистом». У «Спартака» четыре поражения в пяти последних матчах. Все результаты игрового дня смотрите здесь.

Матч «Салавата» с «Трактором» не состоится – уфимцы ушли на карантин, заболели 17 человек.

12. НБА. 30+15 Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Чикаго» и другие результаты.

13. Боттас выиграл квалификацию Гран-при «Формулы-1» в Мексике, у Мазепина 19-е место.

14. UFC 268. Гейджи победил Чендлера единогласным решением судей, после боя обоих отправили в больницу. Все результаты – здесь.

Цитаты дня

Александр Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовет. В России многие работают в футболе без лицензии»

Патрис Эвра: «Только родившиеся после выхода PS5 назовут «Сити» крупнейшим клубом мира. У меня титулов АПЛ столько же, сколько у них»

Гари Линекер: «Очередная взбучка для «МЮ». Они всегда могут назначить Конте... Погодите-ка»

Оливье Жиру: «Бензема внес дисбаланс в игру сборной Франции. Такие изменения не должны происходить на Евро»