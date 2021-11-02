«Челси» упустил победу над «Бернли» (1:1) и потерял очки в АПЛ впервые с сентября

В 11-м туре АПЛ в субботу дома сыграл вничью с (1:1).

провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Лондонцы потеряли очки в чемпионате впервые больше чем за месяц. После поражения от «Манчестер Сити» 25 сентября (0:1) команда Томаса Тухеля одержала четыре победы подряд с общим счетом 14:1.

«Челси» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, однако «Манчестер Сити» сократил отставание до трех очков. На четыре балла от «синих» отстает «Ливерпуль», который свой матч 11-го тура против «Вест Хэма» проведет в воскресенье.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ