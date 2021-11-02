«Челси» упустил победу над «Бернли» (1:1) и потерял очки в АПЛ впервые с сентября

В 11-м туре АПЛ в субботу «Челси» дома сыграл вничью с «Бернли» (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Лондонцы потеряли очки в чемпионате впервые больше чем за месяц. После поражения от «Манчестер Сити» 25 сентября (0:1) команда Томаса Тухеля одержала четыре победы подряд с общим счетом 14:1.
«Челси» по-прежнему лидирует в турнирной таблице, однако «Манчестер Сити» сократил отставание до трех очков. На четыре балла от «синих» отстает «Ливерпуль», который свой матч 11-го тура против «Вест Хэма» проведет в воскресенье.
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
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Челси –
Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Кристенсен, Чилуэлл, Баркли (Лофтус-Чик, 73), Жоржиньо, Канте (Маунт, 85), Хавертц, Хадсон-Одои (Пулишич, 85).
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Бернли –
Поуп, Лоутон, Ми, Тарковски, Тэйлор, Гудмундссон (Выдра, 70), Вествуд, Браунхилл, Вуд (Родригес, 61), Корне (Питерс, 88), Макнил.