Александр Мостовой: «Хочу тренировать, но меня никто не зовет. В России многие работают в футболе без лицензии»

Бывший полузащитник сборной России и «Сельты» в интервью испанскому изданию As рассказал о том, почему не работает тренером.

– Почему вы не остались в футболе по окончании карьеры? Разве вам не понравилась идея стать тренером или спортивным директором?

– Да, меня привлекала эта идея, я всегда хотел заниматься этим, но для многих я очень неудобный человек.

– Неудобный?

– Да, потому что я хорошо знаю футбол, я был хорошим игроком, у меня есть характер, а некоторым людям не хочется иметь рядом с собой таких, как я.

В России меня спрашивают: «Алекс, почему ты не хочешь быть тренером?» Я хочу, но меня никто не зовет. Раньше рядом со мной были люди, которые называли себя моими друзьями. Я им помогал, но сейчас в ответ такого не получаю.

– А есть ли у вас тренерская лицензия?

– Нет. Но в России много людей, у которых ее нет, но при этом они работают в футболе. Я всегда задаюсь вопросом: как это возможно, что в футболе есть люди, которые никогда сами не играли? Я не понимаю…

– В России можно тренировать без лицензии?

– Да. У тебя берут бумажку, пока ты руководишь командой, ты учишься. Карпин, например, никогда не хотел быть тренером. Но он начал заниматься этим – и посмотрите теперь на его карьеру. И таких, как он, много, – заявил Мостовой.