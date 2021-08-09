🥉 Суй и Хань одержали победу в парном катании на Гран-при Италии, Артемьева и Назарычев – 3-и, Пепелева и Плешков – 6-е

6 ноября на Гран-при Италии по фигурному катанию пары выступили с произвольными программами. Победу одержали китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань, российская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев взяла бронзу.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Пары
Итоговое положение
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 224,55
2. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 211,86
3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 187,01
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 179,26
5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 165,45
6. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 162,71
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 152,72
Произвольная программа
1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 144,48
2. Чэн Пэн – Ян Цзинь (Китай) – 135,15
3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 125,11
4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 114,14
5. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 109,99
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 104,56
7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 98,17
Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) снялись после короткой программы.
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон