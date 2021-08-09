🥉 Суй и Хань одержали победу в парном катании на Гран-при Италии, Артемьева и Назарычев – 3-и, Пепелева и Плешков – 6-е

6 ноября на Гран-при Италии по фигурному катанию пары выступили с произвольными программами. Победу одержали китайцы – российская пара Юлия Артемьева и Михаил Назарычев взяла бронзу.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Пары

Итоговое положение

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 224,55

2. Чэн Пэн – (Китай) – 211,86

3. – (Россия) – 187,01

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 179,26

5. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 165,45

6. Алина Пепелева – Роман Плешков (Россия) – 162,71

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 152,72

Произвольная программа

1. Вэньцзинь Суй – Цун Хань (Китай) – 144,48

2. – Ян Цзинь (Китай) – 135,15

3. Юлия Артемьева – Михаил Назарычев (Россия) – 125,11

4. Николь Делла Моника – Маттео Гуаризе (Италия) – 114,14

5. – Роман Плешков (Россия) – 109,99

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 104,56

7. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 98,17

Анника Хокке и Роберт Кункель (Германия) снялись после короткой программы.

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон