Патрис Эвра: «Только родившиеся после выхода PS5 назовут «Сити» крупнейшим клубом мира. У меня титулов АПЛ столько же, сколько у них»

Бывший защитник высказался на тему того, сможет ли стать более великим клубом, чем «МЮ».

«Ни за что. У меня титулов столько же, сколько у «Сити» (по 5 – прим. Sports.ru). Только у меня одного! А где их трофей Лиги чемпионов?

Сейчас они намного лучше, чем «Юнайтед», но беспокоиться не стоит. История не умрет никогда. Если они начнут побеждать в Лиге чемпионов, это будет другое дело, возможно, но пока они не достигли даже уровня «Челси».

Только люди, родившиеся после выхода PlayStation 5 (в 2020 году – прим. Sports.ru), назовут «Сити» крупнейшим клубом мира. Все остальные? Ни за что», – заявил француз.