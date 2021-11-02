Джастин Гейджи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на UFC 268

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В Нью-Йорке проходит UFC 268, где в первом бою мейнкарда встретились Джастин Гейджи и Майкл Чендлер.

Бой продлился все 3 раунда, а инициатива постоянно переходила от одного к другому. Начало осталось на Чендлером, который едва не добил Гейджи, но во втором раунде уже Джастин отправил соперника в нокдаун.

В заключительном отрезке Гейджи попадал чаще и тяжелее, из-за чего победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 30-27.

Реванш Усмана и Ковингтона, ядерная рубка Гейджи и Чендлера. Онлайн UFC 268

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