Джастин Гейджи победил Майкла Чендлера единогласным решением судей на UFC 268

В Нью-Йорке проходит UFC 268, где в первом бою мейнкарда встретились и .

Бой продлился все 3 раунда, а инициатива постоянно переходила от одного к другому. Начало осталось на Чендлером, который едва не добил Гейджи, но во втором раунде уже Джастин отправил соперника в нокдаун.

В заключительном отрезке Гейджи попадал чаще и тяжелее, из-за чего победил единогласным решением судей: 29-28, 29-28, 30-27.

Реванш Усмана и Ковингтона, ядерная рубка Гейджи и Чендлера. Онлайн UFC 268