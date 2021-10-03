Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Челси» примет «Бернли», «Брайтон» – «Ньюкасл»

В 11-м туре АПЛ в субботу примет , дома сыграет с .

В воскресенье на выезде встретится с , на своем поле сразится с .

Завершится тур матчем – .

Чемпионат Англии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ