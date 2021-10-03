Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Челси» примет «Бернли», «Брайтон» – «Ньюкасл»

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В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити», «Челси» дома сыграет с «Бернли».

В воскресенье «Тоттенхэм» на выезде встретится с «Эвертоном», «Арсенал» на своем поле сразится с «Уотфордом».

Завершится тур матчем «Вест Хэм»«Ливерпуль».

Чемпионат Англии

11-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
Дата проведения
6 ноября, 15.30, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

Брентфорд – Норвич
Дата проведения
6 ноября, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
превью матча онлайн статистика

Челси – Бернли
Дата проведения
6 ноября, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча текстовый онлайн статистика

Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
Дата проведения
6 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика

Брайтон – Ньюкасл
Дата проведения
6 ноября, 20.30, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

Лидс – Лестер
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Элланд Роуд»
превью матча онлайн статистика

Эвертон – Тоттенхэм
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

Арсенал – Уотфорд
Дата проведения
7 ноября, 17.00, «Эмирейтс»
превью матча онлайн статистика

Вест Хэм – Ливерпуль
Дата проведения
7 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

Саутгемптон – Астон Вилла 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
5 ноября, 23.00, «Сент-Мэрис»
превью матча онлайн статистика
Гол:
1:0 – Армстронг.
СаутгемптонМаккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Войнович, 56), Уорд-Проуз, Ромеу, Эльюнусси (Диалло, 76), Армстронг (Броя, 81), Адамс.
Астон ВиллаМартинес, Кэш, Туанзебе, Мингз, Таргетт, Бэйли, Буэндиа (Арчер, 71), Эль-Гази (Дэвис, 79), Макгинн, Накамба (Рэмзи, 63), Уоткинс.
Предупреждения:
Эль-Гази (11), Ромеу (62), Туанзебе (65), Салису (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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