Чемпионат Англии. «МЮ» против «Ман Сити», «Челси» примет «Бернли», «Брайтон» – «Ньюкасл»

В 11-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Юнайтед» примет «Манчестер Сити», «Челси» дома сыграет с «Бернли».
В воскресенье «Тоттенхэм» на выезде встретится с «Эвертоном», «Арсенал» на своем поле сразится с «Уотфордом».
Завершится тур матчем «Вест Хэм» – «Ливерпуль».
11-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.30, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.00, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 6 ноября, 18.00, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 6 ноября, 20.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Элланд Роуд»
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 7 ноября, 17.00, «Эмирейтс»
- Дата проведения
- 7 ноября, 19.30, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 5 ноября, 23.00, «Сент-Мэрис»
- Гол:
- 1:0 – 3 Армстронг.
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Саутгемптон –
Маккарти, Ливраменто, Беднарек, Салису, Уокер-Питерс, Армстронг (Войнович, 56), Уорд-Проуз, Ромеу, Эльюнусси (Диалло, 76), Армстронг (Броя, 81), Адамс.
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Астон Вилла –
Мартинес, Кэш, Туанзебе, Мингз, Таргетт, Бэйли, Буэндиа (Арчер, 71), Эль-Гази (Дэвис, 79), Макгинн, Накамба (Рэмзи, 63), Уоткинс.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.