Коутиньо отказался выходить на замену в матче с «Сельтой»

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо отказался выходить на замену в матче 13-го тура против «Сельты» (3:3).

Журналисты, присутствующие рядом со скамейкой запасных каталонского клуба, сообщают, что бразилец начал разминаться во втором тайме, однако отказался выходить на поле.

Исполняющий обязанности главного тренера «Барселоны» отказался отвечать на вопрос об этом на пресс-конференции.

«Я не обращаю внимание на разминающихся футболистов или тех, кто находится на скамейке запасных. Я наблюдаю за игрой, это большая ответственность», – сказал Бархуан.