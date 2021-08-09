🥉 Пападакис и Сизерон одержали победу в танцах на льду на Гран-при Италии, Хаббелл и Донохью – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

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6 ноября на Гран-при Италии в Турине дуэты выступили с произвольными танцами. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин стали третьими. 

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 220,06

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 207,90

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 202,18

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 184,59

5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 178,26

6. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 174,63

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 163,86

8. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 158,97

9. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 158,12

10. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия) – 140,83

Произвольный танец

1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,61

2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 123,11

3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,71

4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 111,31

5. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 107,32

6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 102,66

7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 100,46

8. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 95,75

9. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 95,56

10. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия) – 85,04

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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