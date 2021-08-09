🥉 Пападакис и Сизерон одержали победу в танцах на льду на Гран-при Италии, Хаббелл и Донохью – 2-е, Степанова и Букин – 3-и

6 ноября на Гран-при Италии в Турине дуэты выступили с произвольными танцами. Победу одержали французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, россияне Александра Степанова и Иван Букин стали третьими.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Танцы на льду
Итоговое положение
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 220,06
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 207,90
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 202,18
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 184,59
5. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 178,26
6. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 174,63
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 163,86
8. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 158,97
9. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 158,12
10. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия) – 140,83
Произвольный танец
1. Габриэла Пападакис – Гийом Сизерон (Франция) – 132,61
2. Мэдисон Хаббелл – Захари Донохью (США) – 123,11
3. Александра Степанова – Иван Букин (Россия) – 120,71
4. Ван Шиюэ – Лю Синьюй (Китай) – 111,31
5. Евгения Лопарева – Жофре Бриссо (Франция) – 107,32
6. Кэролин Грин – Майкл Парсонс (США) – 102,66
7. Кэролайн Сусис – Шейн Фирус (Канада) – 100,46
8. Чэнь Хун – Сунь Чжомин (Китай) – 95,75
9. Катарина Мюллер – Тим Дик (Германия) – 95,56
10. Каролина Мошени – Франческо Фиоретти (Италия) – 85,04
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон