Канело нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Калеб Плант Канело - Плант Бокс/MMA/UFC

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе Сауль Альварес провел бой против чемпиона IBF в суперсреднем весе Калеба Планта.

Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе. 

Канело против Планта за титул абсолютного чемпиона – доказательство, что бокс жив. Есть явный фаворит, но все равно будет зрелищно

Соперник Канело пережил смерть маленькой дочки. У ее кровати Плант пообещал стать чемпионом мира, а потом принес пояс на могилу

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