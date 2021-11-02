Канело нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене MGM Grand состоялось боксерское шоу.

В главном событии чемпион WBC, WBA и WBO в суперсреднем весе провел бой против чемпиона IBF в суперсреднем весе .

Альварес нокаутировал соперника в 11-м раунде и стал первым абсолютным чемпионом мира в суперсреднем весе.

Канело против Планта за титул абсолютного чемпиона – доказательство, что бокс жив. Есть явный фаворит, но все равно будет зрелищно

Соперник Канело пережил смерть маленькой дочки. У ее кровати Плант пообещал стать чемпионом мира, а потом принес пояс на могилу