Гран-при Италии. Щербакова, Хромых, Самодурова, Хендрикс, Мияхара выступят с произвольными программами

6 ноября на Гран-при Италии по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.
После короткой программы у женщин лидирует бельгийка Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места.
Гран-при по фигурному катанию
3-й этап
Гран-при Италии
Турин, Италия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале (с 17.30)
Первая разминка
1. Лукреция Беккари (Италия)
2. Лара Наки Гутманн (Италия)
3. Николь Шотт (Германия)
4. Софья Самодурова (Россия) – 17.31
5. И Чжу (Китай)
6. Ким Йе Лим (Южная Корея)
Вторая разминка
7. Лим Ын Су (Южная Корея)
8. Маи Михара (Япония)
9. Сатоко Мияхара (Япония)
10. Анна Щербакова (Россия) – 18.25
11. Майя Хромых (Россия) – 18.33
12. Луна Хендрикс (Бельгия)
Положение после короткой программы
1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 73,52
2. Майя Хромых (Россия) – 72,04
3. Анна Щербакова (Россия) – 71,73
4. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,85
5. Маи Михара (Япония) – 70,46
6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 67,03
7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 62,78
8. И Чжу (Китай) – 60,00
9. Софья Самодурова (Россия) – 58,68
10. Николь Шотт (Германия) – 58,33
11. Лара Наки Гутманн (Италия) – 54,83
12. Лукреция Беккари (Италия) – 53,35
Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон