Гран-при Италии. Щербакова, Хромых, Самодурова, Хендрикс, Мияхара выступят с произвольными программами

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6 ноября на Гран-при Италии по фигурному катанию женщины выступят с произвольными программами.

После короткой программы у женщин лидирует бельгийка Луна Хендрикс, россиянки Майя Хромых и Анна Щербакова занимают второе и третье места.

Гран-при по фигурному катанию

3-й этап

Гран-при Италии

Турин, Италия

Женщины

Произвольная программа

Начало – 17.00 по московскому времени, прямая трансляция – на Первом канале (с 17.30)

Первая разминка

1. Лукреция Беккари (Италия)

2. Лара Наки Гутманн (Италия) 

3. Николь Шотт (Германия)

4. Софья Самодурова (Россия) – 17.31

5. И Чжу (Китай)

6. Ким Йе Лим (Южная Корея)

Вторая разминка

7. Лим Ын Су (Южная Корея)

8. Маи Михара (Япония)

9. Сатоко Мияхара (Япония)

10. Анна Щербакова (Россия) – 18.25

11. Майя Хромых (Россия) – 18.33

12. Луна Хендрикс (Бельгия)

Положение после короткой программы

1. Луна Хендрикс (Бельгия) – 73,52

2. Майя Хромых (Россия) – 72,04

3. Анна Щербакова (Россия) – 71,73

4. Сатоко Мияхара (Япония) – 70,85

5. Маи Михара (Япония) – 70,46

6. Лим Ын Су (Южная Корея) – 67,03

7. Ким Йе Лим (Южная Корея) – 62,78

8. И Чжу (Китай) – 60,00

9. Софья Самодурова (Россия) – 58,68

10. Николь Шотт (Германия) – 58,33

11. Лара Наки Гутманн (Италия) – 54,83

12. Лукреция Беккари (Италия) – 53,35

Расписание Гран-при Италии по фигурному катанию. Там выступят Щербакова, Хромых, Коляда, Степанова и Букин, Пападакис и Сизерон

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