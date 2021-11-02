У Кассьерры дубль и 2 голевых паса в матче «Сочи» с ЦСКА. Колумбиец забил 7 раз за 8 игр в РПЛ

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Артур Юсупов Кирилл Заика Игорь Юрганов Матео Кассьерра Игорь Дивеев Сочи Футбол

«Сочи» разгромил ЦСКА (4:1) в 14-м туре РПЛ.

Дублем отметился нападающий Матео Кассьерра. На 14-й минуте он воспользовался ошибкой защитника москвичей Игоря Дивеева, не сумевшего обработать мяч после заброса, и отправил мяч в ворота Игоря Акинфеева. На 16-й минуте колумбиец замкнул прострел защитника Кирилла Заики с правого фланга.

Также на счету Кассьерры две голевые передачи – хавбеку Артуру Юсупову на 3-й минуте и защитнику Игорю Юрганову на 87-й.

В текущем сезоне 24-летний форвард «Сочи» забил 7 мячей и отдал 3 результативных паса за 8 игр в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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