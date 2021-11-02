Сульшер уверен, что сможет изменить ситуацию «МЮ»: «Да, однозначно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» высказался после поражения от (0:2) в 11-м туре .

– Разочаровывающий результат, казалось, что за последнее время мы сделали шаг вперед в плане результатов, а теперь последовал огромный шаг назад.

Так проигрывать никто из нас не хочет. В случае поражения от сильной команды хочется, чтобы «МЮ» смотрелся лучше, чем сегодня.

– Уверены ли вы, что сможете изменить ситуацию?

– Да, однозначно.

Все мы люди, и после поражения нет ничего лучше победы. Надеюсь, те, кто отправится на матчи сборных, смогут добиться успеха, и все мы сосредоточимся на матче с «Уотфордом», – сказал Сульшер.