Сульшер уверен, что сможет изменить ситуацию «МЮ»: «Да, однозначно»

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Манчестер Сити премьер-лига Англия Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался после поражения от «Манчестер Сити» (0:2) в 11-м туре АПЛ.

– Разочаровывающий результат, казалось, что за последнее время мы сделали шаг вперед в плане результатов, а теперь последовал огромный шаг назад.

Так проигрывать никто из нас не хочет. В случае поражения от сильной команды хочется, чтобы «МЮ» смотрелся лучше, чем сегодня.

– Уверены ли вы, что сможете изменить ситуацию?

– Да, однозначно.

Все мы люди, и после поражения нет ничего лучше победы. Надеюсь, те, кто отправится на матчи сборных, смогут добиться успеха, и все мы сосредоточимся на матче с «Уотфордом», – сказал Сульшер.

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